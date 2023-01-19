Депутаты Прикамья единогласно поддержали запрет иноагентам на работу в избиркомах

Депутаты заксобрания Прикамья приняли в первом чтении поправки в законодательство о выборах, запрещающие лицам, включенным в реестр иностранных агентов, быть членами избирательных комиссий с правом решающего или совещательного голоса, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициатива была единогласно поддержана всеми 54 депутатами.

Полномочия действующих членов избиркома после включения в реестр иноагентов будут прекращены.

Физическим лицам, признанным иностранными агентами, запрещается также вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и фонды референдума. Эти изменения были предложены краевой избирательной комиссией и приводят региональные законы в соответствие федеральным.

Во втором чтении проект будет рассмотрен в феврале.