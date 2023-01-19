19 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

В Общественной палате Башкирии поддержали введение детского труда в школах

Члены Общественной палаты Башкортостана поддержали законопроект об упрощении трудоустройства подростков с 14 лет, который в ОП подают "под соусом" привлечения школьников к труду в стенах учебного заведения.

"Я только "за" законопроект. Если не будем прививать труд детям в коллективе со школы, вырастим поколение бездельников и равнодушных эгоистов", – цитирует пресс-служба республиканской Общественной палаты главу своей комиссии по ЖКХ Розу Хузину.

Председатель комиссии палаты по образованию Марина Таран полагает, что современные городские дети не приучены к труду.

"За них все делают мамы, бабушки, няни, к большому сожалению, шнурки завязывать к пятому классу многие не умеют, молоток не видели, грабли тоже. Сельские дети более приспособлены в этом плане", – сказала она.

Член палаты Станислав Шмульсон также не против этого законопроекта, но считает, что дети должны, в первую очередь, учиться в школе.

"Основная задача школы – научить и дать знания, а мы (школа, родители) должны создать все необходимые условия для этого. Труд – дело хорошее, и детей, безусловно, нужно к нему приучать с детства, но делать это необходимо родителям (или, как минимум, с их согласия, если речь идет о мытье полов в классе)", – сказал Шмульсон.

В весеннюю сессию, которая уже началась в Госдуме, депутаты планируют рассмотреть поправки в закон "Об образовании", уточняющие понятие трудового воспитания в школе. Сейчас закон вводит запрет на привлечение школьников к труду без согласия родителей, предлагается "сменить фокус – поменять в законе запрет на разрешение". Якобы речь идет не о тяжелом физическом труде, а школьных дежурствах, дежурствах по классу, участии в субботниках и уборке школьной территории. При этом в Госсовете заявляли, что законопроект позволит вывести из теневой сферы занятости подростков, которые уже работают, но без официального договора, и станет решением вопроса кадрового резерва молодежи в России.

Теги: Общественная палата, Башкортостан, детский труд



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