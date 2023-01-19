19 Января 2023
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Судебные приставы Перми за долги арестовали автомобиль депутата

Депутат Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района из-за долгов может лишиться внедорожника Range Rover, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Парламентарий накопил различных долгов на сумму 9 млн руб.

"За 47-летним мужчиной, занимающим пост депутата Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района, числятся задолженности по налогам и ущербу, причиненному в результате ДТП. Но большую часть долга составляют неисполненные финансовые обязательства перед физическими лицами", - говорится в сообщении.

Судебный пристав провел проверку имущественного положения должника и установил, что за ним зарегистрировано транспортное средство Range Rover. Внедорожник был арестован, изъят и передан на ответственное хранение одному из взыскателей. У должника еще есть время, чтобы выплатить всю сумму долга и вернуть свою иномарку, в противном случае она будет реализована с торгов.

Теги: приставы, долги, автомобиль депутата



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