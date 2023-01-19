В Екатеринбурге присудили компенсацию школьнику, упавшему в открытый люк в День знаний

В Екатеринбурге суд взыскал компенсацию за травму подростка, которую тот получил в День знаний.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 1 сентября прошлого года на перекрестке улиц 40-летия Октября и Уральских рабочих: в результате падения в открытый люк школьник 2007 года рождения получил травму. Проведенная проверка показала, что МБУ "Центр организации движения" были ненадлежащим образом выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети, что и привело к инциденту.

Прокуратура Орджоникидзевского района подала иск в суд о взыскании с учреждения компенсации морального вреда. Суд это требование поддержал и взыскал в пользу пострадавшего школьника 90 тысяч рублей.

Напомним, недавно в уральском городе Ревда суд взыскал с торговой сети компенсацию за травмы, полученные пенсионеркой в магазине.