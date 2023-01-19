19 Января 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Клишас: Покинуть страну – не преступление

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал очередную инициативу из Госдумы, касающуюся имущества уехавших из страны россиян. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила направлять имущество таких граждан на обеспечение жильем детей-сирот.

"Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соц проблем. Без серьёзных поправок в Уголовный кодекс - никак. Покинуть Страну - не преступление", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Примечательно, что на фоне "дележа" имущества уехавших россиян в Кремле и Совфеде заявляют, что нужно приложить все усилия, чтобы граждане, покинувшие страну, вернулись, поскольку это пойдет на пользу экономике (ведь бОльшая часть уехавших – экономически активное население).

Теги: андрей клишас, анна кузнецова, россияне, уехавшие



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