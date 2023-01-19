Депутат Картаполов назвал нулевой вероятность призыва срочников с 21 года этой весной

Вероятность того, что уже весной 2023 года в армию начнут забирать не с 18, а с 21 года — нулевая, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"На мой взгляд, вероятность крайне низкая. Вероятность, по сути, нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить", — сказал Картаполов в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее депутат заявил, что во время весеннего призыва 2023 года в армию России могут начать призывать людей в возрасте до 30 лет. Полный переход к новой системе, предусматривающей призыв граждан от 21 года до 30 лет, займет до трех лет. Картаполов также отмечал, что повышение призывного возраста не означает увеличения числа призывников.