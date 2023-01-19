В Челябинске суд ужесточил приговор водителю, сбившему женщину на остановке

Челябинский областной суд ужесточил приговор водителю, который сбил женщину на остановке общественного транспорта.

Напомним, вечером 9 марта 2022 года водитель FAW X80 выехал на красный сигнал светофора на пересечении проезжих частей по улице Братьев Кашириных, где совершил столкновение с автомобилем AUDI Q3, водитель которого завершал маневр поворота налево на прилегающую территорию. После удара FAW X80 вылетел на остановку, где совершил наезд на двух женщин, а также детскую коляску, в которой находился годовалый ребенок. В результате ДТП 33-летняя женщина и ребенок не пострадали, 52-летняя женщина погибла.

В октябре суд признал мужчину виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Представитель потерпевшего обжаловал приговор. "Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда о назначении Семенову условного наказания, исключив ссылку на применение ст. 73 УК РФ, направил Семенова отбывать наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в колонию-поселение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.