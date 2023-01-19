19 Января 2023
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Общество Пермский край
Фото: Новый компаньон

"Детского" омбудсмена Прикамья Светлану Денисову переназначили на новый срок

Уполномоченным по правам ребенка в Прикамье назначена Светлана Денисова. Решение приняли депутаты краевого заксобрания.
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На заседании заксобрания действующий детский омбудсмен Светлана Денисова по предложению губернатора Дмитрия Махонина переизбрана на новый срок. Ранее Светлана Денисова прошла согласование с федеральным уполномоченным Марией Львовой-Беловой, сообщает заксобрание.

Напомним, должность детского омбудсмена Денисова заняла в 2017 г. До нее этот пост занимал Павел Миков, назначенный "взрослым" омбудсменом. В 2022 г. Миков уступил должность "омбудсмена" бывшему депутату Госдумы Игорю Сапко.

Теги: Светлана Денисова, омбудсмен, уполномоченный по правам ребенка



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