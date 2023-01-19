"Детского" омбудсмена Прикамья Светлану Денисову переназначили на новый срок

Уполномоченным по правам ребенка в Прикамье назначена Светлана Денисова. Решение приняли депутаты краевого заксобрания.

На заседании заксобрания действующий детский омбудсмен Светлана Денисова по предложению губернатора Дмитрия Махонина переизбрана на новый срок. Ранее Светлана Денисова прошла согласование с федеральным уполномоченным Марией Львовой-Беловой, сообщает заксобрание.

Напомним, должность детского омбудсмена Денисова заняла в 2017 г. До нее этот пост занимал Павел Миков, назначенный "взрослым" омбудсменом. В 2022 г. Миков уступил должность "омбудсмена" бывшему депутату Госдумы Игорю Сапко.