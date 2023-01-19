Вице-спикер Госдумы предложила отдать квартиры уехавших из страны россиян детям-сиротам

Вице-спикер Госдумы, представительница "Единой России" Анна Кузнецова придумала, как решить проблему очереди на жилье для детей-сирот. Обеспечивать сирот квартирами должно государство за счет бюджета. Но Кузнецова предлагает обратить взор на недвижимость россиян, покинувших страну. Она называет таких "предателями".

"Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?" — заявила она на совещании по вопросу обеспечения жильем сирот в Кемерово.

По словам Кузнецовой, сейчас "накапливается тревожность в этом блоке". "Мы не отступим от решения этой задачи до того, как не будут сделаны серьезные шаги и мы не поймем, что эта задача начинает решаться теми темпами, которыми должна решаться", — приводит слова бывшего детского омбудсмена РБК.

К инициативе со скепсисом отнесся глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соцпроблем. Без серьёзных поправок в Уголовный кодекс — никак. Покинуть страну — не преступление", — отреагировал Клишас в своем Telegram-канале.

По данным на январь 2023 года, в очереди на жилье стоят почти 290 тыс. сирот.