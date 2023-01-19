WSJ: Убитый СБУ переговорщик Киреев предупреждал о наступлении на Киев

Агенты Службы безопасности Украины застрелили участника первых российско-украинских переговоров Дениса Киреев в марте 2022 года из-за подозрений в шпионаже в пользу России, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника СБУ.

WSJ обращает внимание, что Дениса Киреева убили как российского шпиона, однако похоронили его с почестями как героя, а президент Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за "защиту государственного суверенитета".

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил WSJ, что "если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят".

По словам Буданова, банкир Киреев развивал связи как с европейскими разведывательными службами, так и с российскими военными и чиновниками. Один из друзей убитого сказал, что ему "нравилось играть роль агента 007". В 2021 году деятельность Киреева привлекла внимание генерала Кирилла Буданова, недавно назначенного главой военной разведки, пишет WSJ. Буданов позвал Киреева на встречу в штаб военной разведки и предложил использовать его связи в финансовом секторе и среди спецслужб, чтобы узнавать информацию о планах России. Киреев согласился, сообщает издание.

Днем 23 февраля 2022 года Денис Киреев якобы передал Буданову информацию о возможном начале боевых действий. По данным источников WSJ, он ездил из Харькова в Россию и затем докладывал украинской разведке.

Кирилл Буданов утверждает, что после появления бизнесмена на российско-украинских переговорах его связь с украинскими спецслужбами стала очевидной, пишет "Коммерсантъ". "К сожалению, ситуация тогда была критической, и мы вынуждены были рисковать",— заявил он.

Перед вторым раундом переговоров Кирееву позвонили из приемной директора контрразведки СБУ Александра Поклада, сказал WSJ Буданов.

По данным издания, после переговоров в Белоруссии 3 марта Киреев приехал в Киев и предупредил своих телохранителей и бывших в его группе сотрудников военной разведки, что его могут арестовать. 5 марта он в окружении телохранителей подъехал к Софийскому собору, возле которого появились сотрудники СБУ и приказали сдать оружие. После этого Киреева увезли, а через полтора часа его труп обнаружили сотрудники военной разведки.

Через несколько месяцев Владимир Зеленский уволил главу СБУ, провел серию перестановок среди ее генералов, было заведено более 650 уголовных дел о госизмене, напоминает WSJ.