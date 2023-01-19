В московском храме прихожанин устроил пожар после празднования Крещения

В Москве пожар случился в здании воскресной школы храма Иоанна Кронштадского. ЧП произошло после того, как в помещении закончились все праздничные мероприятия по случаю Крещения, настоятель храма уехал освящать купель, передает Telegram-канал Baza.

Дым на третьем этаже заметил охранник. В этот момент на территории храма помимо охранника оказались два алтарника и неизвестный мужчина с обожженными руками.

Полицейским мужчина сообщил, что в храм его, якобы, пустил настоятель, а пожар начался после того, как посетитель разлил растворитель. Эти обстоятельства неизвестный объяснить не смог. Батюшка подтвердил, что видел пиромана на службах, но в здание его не впускал.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас следователи разбираются: был ли это поджог или случайность.