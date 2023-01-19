Уральские банкиры предупредили о новом мошенничестве, связанном с работой

19 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральские банкиры предупредили о новом мошенничестве, связанном с работой

В Уральском главном управлении Банка России предупредили о новой схеме мошенничества.
Читайте также:

Как рассказали в пресс-службе управления, злоумышленники рассылают по электронной почте, через SMS или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы: высокой оплатой труда, неполным рабочим днем и легкими задачами. Зачастую это работа на маркетплейсах (продажа товаров и услуг через интернет), а для уточнения деталей предлагается пройти по ссылке, которая ведет в популярные мессенджеры.

"Там с потенциальной жертвой вступают в переписку "менеджеры по подбору персонала". Они могут запросить у клиента данные банковской карты и номер мобильного телефона. Затем, якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе, требуется внести вступительный взнос – например, в размере 500 рублей", - сообщили Накануне.RU в Уральском ЦБ.

На самом деле эти деньги оседают в карманах мошенников, а данные карты и номер телефона используются аферистами для попытки взлома личного кабинета на сайте банка и кражи средств со счета.

"При получении любого подозрительно выгодного предложения через интернет будьте бдительны. Особенно если вас просят предварительно оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию и провести другие платежи. Кроме того, при получении предложений о работе не сообщайте свои паспортные данные и финансовые сведения, такие, как номер карты, трехзначный код с обратной стороны карты или SMS-код", - советует эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников.

Напомним, что в 2022 году свердловчане перевели мошенникам больше 1,5 млрд рублей.

Теги: мошенники, работа, схема



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети