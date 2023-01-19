Уральские банкиры предупредили о новом мошенничестве, связанном с работой

В Уральском главном управлении Банка России предупредили о новой схеме мошенничества.

Как рассказали в пресс-службе управления, злоумышленники рассылают по электронной почте, через SMS или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы: высокой оплатой труда, неполным рабочим днем и легкими задачами. Зачастую это работа на маркетплейсах (продажа товаров и услуг через интернет), а для уточнения деталей предлагается пройти по ссылке, которая ведет в популярные мессенджеры.

"Там с потенциальной жертвой вступают в переписку "менеджеры по подбору персонала". Они могут запросить у клиента данные банковской карты и номер мобильного телефона. Затем, якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе, требуется внести вступительный взнос – например, в размере 500 рублей", - сообщили Накануне.RU в Уральском ЦБ.

На самом деле эти деньги оседают в карманах мошенников, а данные карты и номер телефона используются аферистами для попытки взлома личного кабинета на сайте банка и кражи средств со счета.

"При получении любого подозрительно выгодного предложения через интернет будьте бдительны. Особенно если вас просят предварительно оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию и провести другие платежи. Кроме того, при получении предложений о работе не сообщайте свои паспортные данные и финансовые сведения, такие, как номер карты, трехзначный код с обратной стороны карты или SMS-код", - советует эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников.

Напомним, что в 2022 году свердловчане перевели мошенникам больше 1,5 млрд рублей.