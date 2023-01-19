19 Января 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;NerV&quot; / t.me/KaskadNerv

Жители Удмуртии раскритиковали конвертацию ТЦ в завод по производству беспилотников

Жители Удмуртии создали петицию против размещения производства дронов в здании ТЦ "Италмас".

Поддержали инициативу более 3 тыс. жителей, пишет "МК-Ижевск". Слухи об открытии на месте торгового центра военного производства пошли, уточняет издание, когда арендаторам помещений поступили просьбы освободить помещения до конца января.

Проект о конвертации ТЦ в серийное производство беспилотников(2023)|Фото: Telegram-канал "NerV" / t.me/KaskadNerv

Проект о конвертации ТЦ в серийное производство беспилотников(2023)|Фото: Telegram-канал "NerV" / t.me/KaskadNerv

Напомним, о возможной замене торгового центра предприятием по производству беспилотников стало известно в августе 2022 г. Об этом сообщил главный конструктор ZALA AERO Александр Зайцев.

"Мне, как человеку, родившемуся и работающему в городе оружейников, было горько видеть, как построенных в советское время мощные заводы один за другим превращались в торговые центры. Но есть способ быстро и многократного увеличить выпуск беспилотных аппаратов. Нами разработана концепция переоборудования торговых центров, в которых до начала СВО торговали в основном товарами западных брендов, в заводы по конвейерному производству трех типов отечественных беспилотников", - цитировал Зайцева telegram-канал NerV.

Согласно плану, первый в России проект по конвейерной сборки должен сделать упор на производство трёх основных типов беспилотных летательных аппаратов и обеспечить потребность любого потребителя. Кроме сохранения рабочих мест и поддержания уровня налоговых отчислений переоборудование торговых центров в заводы военной техники и вооружения позволило бы наладить не только конвейерный выпуск хорошо зарекомендовавшей себя продукции, но и обеспечит создание новых разработок, что повысит престиж страны.

"Я давно хранил мысль, что придёт время и промышленность вернётся в те места, где мы в 90-х годах потеряли заводы под различные офисные и торговые центры. Сейчас нужно смотреть на уход иностранных компаний как на возможность создать новые рабочие места и обеспечить рынок продукцией необходимой для нашего потребления", - полагает Зайцев.

Теги: Удмуртия, Ижевск, Италмас, ТЦ, БПЛА, беспилотник, завод



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