В Омске вынесли приговор мобилизованному, угрожавшему убить командира

Мобилизованного, который обвинялся в применении насилия в отношении своего командира и угрозе убийством, приговорили к 6 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба омского гарнизонного военного суда.

Инцидент произошел в октябре прошлого года в палаточном городке в Омске. Старшина Станислав Рыбин толкнул командира в грудь, повалив его на кровать. Затем Рыбин приставил к его горлу охотничий нож, угрожая убийством. Командир попытался встать, но старшина снова толкнул его на кровать, после чего имитировал удары ножом в сердце.

Суд установил, что старшина неоднократно высказывал недовольство из-за того, что его мобилизовали, а свои действия совершил, чтобы показать превосходство над командиром, "запугать его и тем самым добиться снижения его требовательности к подчиненным".

Суд учел положительную характеристику Рыбина, но отягчающим обстоятельством послужило то, что он совершил преступление во время мобилизации.

Ранее Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного военнослужащего Александра Лешкова к 5,5 года колонии строгого режима за избиение офицера в парке "Патриот".