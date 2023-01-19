Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за бездействия чиновников по отлову собак в Челябинской области

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по информации о бездействии должностных лиц Коркинского муниципального округа по отлову безнадзорных собак, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, в феврале прошлого года в Коркино было возбуждено уголовное дело о халатности после нападения стаи собак на 11-летнюю девочку, когда она шла в школу. Девочка получила травмы головы и тела.

Однако уголовное дело было отменено надзорным органом. При этом, по предварительным данным, ситуация с безнадзорными животными в Коркинском муниципальном округе остается напряженной, и действенные меры по решению данной проблемы чиновниками не принимаются. Собаки кидаются на людей, в том числе и детей.

Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.