61% екатеринбуржцев поддерживает введение НВП в школах

Больше половины опрошенных жителей Екатеринбурга поддерживает введение в школах начальной военной подготовки. Об этом свидетельствует исследование сервиса Superjob.

Опрос проводился в уральской столице 16-17 января среди экономически активного населения города. Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), курс НВП в школах, училищах, техникумах и колледжах поддерживает 61% опрошенных екатеринбуржцев. Сторонников данной меры в 1,7 раза больше среди старшего поколения, чем среди опрошенных до 34 лет. А среди родителей подростков уровень одобрения инициативы Министерства просвещения РФ составляет 63%.

Против введения НВП выступают 28% уральцев. В числе их аргументов – нежелание "военного" будущего для детей, перегруженность школьников, а также сложности с организацией качественного преподавания этого предмета. При этом мужчины одобряют начальную военную подготовку в школах чаще женщин (71% против 55%).

Напомним, в конце прошлого года Минпросвещения утвердило начальную военную подготовку в школах. Сообщалось, что курс НВП будет обязательным.