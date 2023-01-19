19 Января 2023
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Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

61% екатеринбуржцев поддерживает введение НВП в школах

Больше половины опрошенных жителей Екатеринбурга поддерживает введение в школах начальной военной подготовки. Об этом свидетельствует исследование сервиса Superjob.
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Опрос проводился в уральской столице 16-17 января среди экономически активного населения города. Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), курс НВП в школах, училищах, техникумах и колледжах поддерживает 61% опрошенных екатеринбуржцев. Сторонников данной меры в 1,7 раза больше среди старшего поколения, чем среди опрошенных до 34 лет. А среди родителей подростков уровень одобрения инициативы Министерства просвещения РФ составляет 63%.

Против введения НВП выступают 28% уральцев. В числе их аргументов – нежелание "военного" будущего для детей, перегруженность школьников, а также сложности с организацией качественного преподавания этого предмета. При этом мужчины одобряют начальную военную подготовку в школах чаще женщин (71% против 55%).

Напомним, в конце прошлого года Минпросвещения утвердило начальную военную подготовку в школах. Сообщалось, что курс НВП будет обязательным.

Теги: школы, НВП, опрос, Екатеринбург



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