Текслер встретился с ранеными в ходе спецоперации военнослужащими

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести ремонт в окружном военном госпитале и оказать содействие в обновлении медицинского оборудования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Такое решение Алексей Текслер принял во время визита в госпиталь, где встретился с ранеными военнослужащими. Лечение в учреждение проходят военные из Челябинской и Курганской областей.

"Принял решение помочь госпиталю силами региона с ремонтом. Сейчас отдельно обсудили вопросы оборудования, тоже окажем необходимую помощь. Важно, чтобы условия, в которых лечатся наши бойцы с передовой, были надлежащего качества", - подчеркнул он.

Также в области создают реабилитационный центр для военнослужащих, вернувшихся с фронта. В центре будут оказывать психологическую помощь, проводить реабилитацию, помогать с трудоустройством.

Алексей Текслер в ходе своего визита передал оборудование и снаряжение командованию танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области. В частности, квадрокоптеры, радиочастотный подавитель дронов, радиостанции, платформу для обнаружения беспилотников, терминал для спутникового интернета, планшеты, медицинские материалы, спальные мешки, палатки, маскировочные сети и маскхалаты.