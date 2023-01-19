Выбран новый директор "Соликамского магниевого завода"

Новый совет директоров ОАО "Соликамский магниевый завод" 17 января провел свое первое заседание, на котором был избран его председатель, принят новый устав общества и назначен генеральный директор.

Им стал гендиректор ООО "Объединенные урановые предприятия" (входит в структуру Росатома "Атомредметзолото") Руслан Димухамедов, пишет "Ъ-Прикамье". По словам источников издания, протокол заседания пока якобы не подписан, поэтому информация об этом не раскрыта.

При этом, согласно законодательству, в интернете это нужно сделать в течение трех дней. Ранее общее собрание акционеров СМЗ избрало совет директоров, в который, помимо Димухамедова, вошли представители Минпромторга и Росимущества.

Напомним, ранее стало известно, что задержан директор ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) Артур Уртаев. Он стал фигурантом дела о хищении. Уртаев руководил предприятием в мае-июне 2022 г.