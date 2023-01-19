19 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Владимир Новиков www.itogi.ru

Bloomberg назвал экономическую ситуацию в России "реминисценцией 1990-х"

Ситуацию в России, находящейся под большим количеством западных санкций, можно назвать "реминисценцией" 1990-х годов, пишет агентство Bloomberg.

"Многие обозреватели сравнивают актуальную экономическую изоляцию России с изоляцией советской эпохи", - говорится в материале Bloomberg.

Однако, по мнению авторов публикации, нынешняя ситуация "чем-то напоминает период 1990-х годов", когда развал СССР "оставил зияющие дыры в цепочках поставок, вынуждая потребителей и предпринимателей находить творческие способы их заполнения".

Отмечается, что западные санкции не обрушили экономику России, однако дали шанс молодым российским предпринимателям успешно заместить ушедшие бренды и товары собственной продукцией.

Тем не менее, по оценке Bloomberg, экономика продолжит сокращаться, "поскольку барьеры для торговли и потоков капитала душат конкуренцию и повышают неэффективность".

Теги: россия, реминисценция 1990-х, экономика



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