В Екатеринбурге на площади в 500 "квадратов" горела нелегальная свалка

Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелась нелегальная свалка. С огнем боролись до самого утра.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 3 часов ночи поступил сигнал о пожаре на улице Черняховского в уральской столице. Прибывшие огнеборцы установили, что горит несанкционированная свалка бытовых отходов.

Возгорание было локализовано на площади в 500 квадратных метров. В восьмом часу утра открытое горение на пожаре было ликвидировано.

В настоящее время специалисты проводят проливку тлеющих участков. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.