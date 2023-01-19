Стало известно о дефиците оригинальных картриджей для принтеров в России

В России наблюдается дефицит картриджей для печатающих устройств.

Распроданные на Новый год запасы расходников не удается восполнить из-за отсутствия официальных поставок брендами, которые прекратили работы в РФ. Ожидание заказанных онлайн картриджей определенных моделей составляет около месяца.

Как говорят аналитики, проблема решится по мере насыщения рынка неоригинальными расходниками от компаний, не связанных с известными мировыми брендами принтеров. Эксперты считают, что проблему можно решить, перейдя на устройства китайских производителей, сообщают "Известия".