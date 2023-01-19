19 Января 2023
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Фото: Минобороны РФ

Военная прокуратура начала проверку по жалобе мобилизованных из Ярославля на командира

Военная прокуратура проводит проверку по жалобе мобилизованных военных из Ярославской области.

Из нее следует, что во время боя в зоне специальной военной операции командир приказал им отступать, а затем отказался от своих слов. Как следствие, солдатам грозит обвинение в дезертирстве.

В правительстве области сообщили, что жалоба передана в надзорное ведомство по просьбе губернатор региона Михаила Евраева, сообщает РИА "Новости".

Ранее жены мобилизованных показали видеозапись, на которой их мужья рассказывают о ситуации на передовой. "Нам был дан приказ командиром роты об отступлении с позиций, "— заявил один из мужчин. "Теперь нас хотят обвинить в дезертирстве, так как командир роты говорит, что приказ не отдавал", - отметил он.

Ранее Военная прокуратура Тихоокеанского флота (ТОФ) не выявила нарушений прав морских пехотинцев 155-й бригады после сообщений о потерях в боях под Павловкой в ДНР. Об этом заявили РБК в ведомстве.

Теги: военная прокуратура, мобилизованные, спецоперация, Ярославль, солдаты



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