Военная прокуратура начала проверку по жалобе мобилизованных из Ярославля на командира

Военная прокуратура проводит проверку по жалобе мобилизованных военных из Ярославской области.

Из нее следует, что во время боя в зоне специальной военной операции командир приказал им отступать, а затем отказался от своих слов. Как следствие, солдатам грозит обвинение в дезертирстве.

В правительстве области сообщили, что жалоба передана в надзорное ведомство по просьбе губернатор региона Михаила Евраева, сообщает РИА "Новости".

Ранее жены мобилизованных показали видеозапись, на которой их мужья рассказывают о ситуации на передовой. "Нам был дан приказ командиром роты об отступлении с позиций, "— заявил один из мужчин. "Теперь нас хотят обвинить в дезертирстве, так как командир роты говорит, что приказ не отдавал", - отметил он.

Ранее Военная прокуратура Тихоокеанского флота (ТОФ) не выявила нарушений прав морских пехотинцев 155-й бригады после сообщений о потерях в боях под Павловкой в ДНР. Об этом заявили РБК в ведомстве.