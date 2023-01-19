19 Января 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Урал – Tele2

МТС уведомляет абонентов о подорожании услуг

Крупнейший по числу абонентов сотовый оператор МТС отправил части своих абонентов сообщения о предстоящем повышении тарифов.

Компания сообщила, что тарифы повысятся с 17 января. Абонентам пришли SMS об изменении условий по тарифу "Персональный". Из них следует, что индивидуальная скидка на абонентскую плату будет снижена. В первом случае стоимость обслуживания увеличилась на 24 руб., а во втором – на 45 руб.

В сообщении при этом лишь говорится, что в первом случае скидка на плату составит 63%, а во втором – 61%. Наполнение тарифа остается без изменений, т. е. сохраняется безлимитный интернет, пакеты минут и SMS.

Стоимость тарифа изменилась из-за сложностей с оборудованием. Для удержания рыночной капитализации МТС и другим сотовым операторам нужны средства и изменения тарифов, сообщают "Ведомости".

Ранее российские операторы мобильной связи начали предупреждать своих абонентов о планах повысить тарифы в начале 2023 года.

Теги: МТС, связь, тарифы



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Ранее 27.12.2022 09:31 Мск СМИ: Мобильные операторы предупреждают абонентов о росте тарифов в 2023 году


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