Мантуров рекомендовал открыть киоски для товаров российских производителей у входов в ТЦ

Вице-премьер, глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров рекомендовал руководителям регионов организовать работу по открытию киосков и других нестационарных объектов для товаров отечественного производителей у входов в торговые центры и магазины.

Такая рекомендация за подписью министра была разослана по субъектам 11 января. Это необходимо, чтобы создать условия для сбыта продукции российских производителей и фермеров, и дана для реализации выпущенного еще в начале 2021 года распоряжения кабмина России, в котором говорится о мерах обеспечения продовольственной безопасности, стимулировании предпринимательской активности и расширении возможностей сбыта отечественной продукции.

Правительство предлагает использовать для продвижения продукции отечественного малого и среднего бизнеса покупательский трафик крупных торговых центров и магазинов, разместив у входов в них нестационарные торговые объекты - павильоны, киоски, палатки, лотки и автолавки, говорится в документе. Вице-премьер называет предпринимателей, которым рекомендуется предоставить места для торговли у магазинов — производители сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермеры, производители текстиля, одежды и обуви. Предоставлять торговые места предлагают без проведения торгов, на льготных условиях или на безвозмездной основе.

Хотя направленное главам регионов предложение позиционируется как рекомендательное, в документе указано, что до 1 июля 2023 года региональные власти должны предоставить в Минпромторг доклад с приложением фотоматериалов нестационарных торговых объектов, размещенных возле входов в магазины и торговые центры.

Некоторые региональные правительства уже начали работать над исполнением рекомендации. В аппарате губернатора Краснодарского края заявили, что краевой департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя прорабатывает решение этого вопроса. В министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области подтвердили, что получили рекомендацию и работают над ней.

В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что существуют разные варианты размещения малоформатных торговых объектов. "Каждый торговый центр определяет самостоятельно формы размещения, график работы и иные условия взаимодействия", — заявили в пресс-службе.

В Тульской области торговые центры и сетевые магазины предоставляют малым и средним предпринимателям места для реализации продукции собственного производства, исходя из своих возможностей, сказали в правительстве региона.

Власти Волгоградской области попросили предоставить места для нестационарных торговых объектов "на договорной основе" непосредственно руководителей сетевых розничных магазинов и торговых центров, сообщает РБК.

Тем временем, в России может обанкротиться каждый второй торговый центр. Как говорят участники рынка торговой недвижимости, в настоящее врем на продажу выставлено около 200 моллов, заявили в Российском совете торговых центров. С начала 2022 года экспозиция таких объектов увеличилась на 14%.