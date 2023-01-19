19 Января 2023
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Экономика В России
Фото:Википедия

"Победа" планирует в 2023 году нарастить перевозки до 13 млн пассажиров

В 2023 году российский лоукостер "Победа" хочет увеличить объем перевозок на 11% до 13 млн пассажиров.

Как заявил гендиректор перевозчика Дмитрий Тыщук, достичь этих показателей перевозчик намерен за счет повышения интенсивности эксплуатации самолетов и открытия новых направлений.

Отмечается, что в прошлом году авиакомпания перевезла 11,7 млн пассажиров, сообщают "Ведомости".

Напомним, "Победа" уточнит правила провоза ручной клади после того, как Верховный суд признал незаконной установленную ею норму. 13 января ВС признал незаконными установленные "Победой" габариты ручной клади.

Теги: авиация, авиакомпании



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