Хинштейн призвал создать платформы, которые будут конкурировать с YouTube

Необходимы сильные российские платформы, способные составить достойную конкуренцию YouTube.

Как сообщил председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, в Госдуме не обсуждался вопрос о запрете американского видеохостинга в России. "Но считаю, что нам необходимы сильные российские платформы, способные составить достойную конкуренцию. Наши пользователи не должны попадать в зависимость от решений мировых технологических гигантов, которые ведут себя зачастую не последовательно", - сказал парламентарий. Так он прокомментировал вопрос о возможном закрытии YouTube, сообщает РИА "Новости".

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что вероятность блокировки видеохостинга YouTube в России существует. Парламентарий призвал россиян к этому готовиться, переходя на российские площадки и раскручивая их.