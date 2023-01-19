19 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Хинштейн призвал создать платформы, которые будут конкурировать с YouTube

Необходимы сильные российские платформы, способные составить достойную конкуренцию YouTube.

Как сообщил председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, в Госдуме не обсуждался вопрос о запрете американского видеохостинга в России. "Но считаю, что нам необходимы сильные российские платформы, способные составить достойную конкуренцию. Наши пользователи не должны попадать в зависимость от решений мировых технологических гигантов, которые ведут себя зачастую не последовательно", - сказал парламентарий. Так он прокомментировал вопрос о возможном закрытии YouTube, сообщает РИА "Новости".

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что вероятность блокировки видеохостинга YouTube в России существует. Парламентарий призвал россиян к этому готовиться, переходя на российские площадки и раскручивая их.

Теги: Хинштейн, Госдума, YouTube



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