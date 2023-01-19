19 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Число бездомных в России снизилось в 6 раз за 10 лет

В России количество бездомных составило 11 тыс. 285 человек.

Об этом говорится в материалах всероссийской переписи населения, которая проводилась в 2021 году. Это почти в шесть раз меньше, чем было во время переписи 2010 года – 64 тыс. 077 человек. По информации Росстата, большая часть бездомных, а именно 10 тыс. 696 человек, живет в городах, 589 – в сельской местности. При этом в 2010 году было переписано 59 тыс. 790 бездомных в городах и 4 тыс. 287 – в сельской местности.

По данным переписи 2002 года, в России насчитывалось 142 тыс. 559 бездомных, из них 134 тыс. 409 жили в городах, 8 тыс. 150 – в сельской местности.

В методологических пояснениях Росстата сказано, что лица, не имевшие постоянного места жительства, переписывались там, где их застала перепись, сообщают "Ведомости".

Теги: бездомные, перепись населения, Росстат



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