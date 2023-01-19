Совфед: принятие закона об изъятии имущества у покинувших РФ граждан заставит их задуматься о возвращении домой

Возможное принятие закона об изъятии имущества у покинувших Россию граждан заставит их задуматься о возвращении домой.

Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков от "Единой России".

"Я думаю, что должна созреть ситуация для их возвращения. Лучше находиться здесь и контролировать это имущество, чем [пытаться] контролировать его из-за рубежа и выяснить потом, что ты его лишился. Работать в России, работать на благо России. Лучше здесь быть и контролировать это имущество, чем контролировать его из-за рубежа и выяснить потом, что ты его лишился", – заявил парламентарий, сообщают "Ведомости".

Цеков в конце декабря прошлого выступал о необходимости отправлять изъятое имущество эмигрантов на нужды участников спецоперации. Он считает это зеркальными мерами на заморозку или конфискацию активов россиян.

В ответ председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ("Единая Россия") инициативу раскритиковал, так как она "противоречит Конституции и закону".