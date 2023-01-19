19 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минэкономразвития: годовая инфляция в России замедлилась до 11,57%

Годовая инфляция с 10 по 16 января замедлилась до 11,57%.

Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. "На неделе с 10 по 16 января 2023 г. инфляция замедлилась до 0,15% после роста на 0,24% за период с 1 по 9 января", - сообщило ведомство. Отмечается, что в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,22%. Вновь стали дешеветь мясопродукты, масла и жиры, яйца и мука. Продолжили дешеветь сахар, макаронные и крупяные изделия. По данным Минэкономразвития, рост цен отмечался на молочную продукцию после снижения цен неделей ранее.

Среди непродовольственных товаров на неделе с 10 по 16 января зафиксирован рост цен на 0,18%. Подорожали электро- и бытовые приборы – 2,36%, возобновился рост цен на одежду и белье, обувь после снижения цен неделей ранее. Вместе с тем продолжили дешеветь легковые автомобили (-0,15%).

Напомним, Владимир Путин продолжает надеяться на позитивные тренды в экономике в начале 2023 года. И призывает правительство "поддержать, закрепить эту тенденцию". По словам главы государства, в первом квартале 2023 года (от которого прошло уже больше 15%) инфляция может снизиться на 5% - до уровня ниже 4% (ранее такие надежды высказывал глава Минэкономразвития Максим Решетников).

Теги: Минэкономразвития, инфляция



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