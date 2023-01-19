"Авиаторщина": на Superjet 100 больше не меняют грязные топливные фильтры на новые

Авиакомпании России, выполняющие рейсы на Superjet 100, с осени прошлого года остались без новых оригинальных французских топливных фильтров.

В настоящее время запасных на авиарынке не осталось, а альтернативных — пока нет, сообщает Telegram-канал "Авиаторщина" со ссылкой на источник. Их перестал поставлять в РФ производитель российско-французских двигателей SaM146 на Superjet 100 — компания PowerJet (совместное предприятие французской Safran Aircraft Engines и "дочки" входящей в Ростех Объединённой двигателестроительной корпорации "ОДК-Сатурн"). Она прекратила сотрудничество из-за ограничительных мер в отношении России. Компания, в том числе прекратила оказывать послепродажное обслуживание двигателей.

"ОДК-Сатурн" обещал перевозчикам завершить разработку "альтернативного" фильтра и начать его изготавливать в августе 2022 года, однако сроки были сдвинуты на февраль, а первые поставки запланированы только на март. Осталось только их сертифицировать. Однако Росавиация затягивает этот процесс.

С сентября авиакомпании начали снимать с двигателей засорённые топливные фильтры и отправлять их на промывку в "ОДК-Сатурн". Промывают их там авиакеросином ТС-1, нефрасом и гидравлической жидкостью АМГ-10.

После очистки фильтры устанавливают на двигатели. При этом перевозчики отмечают, что срок эксплуатации промытых фильтров всего несколько дней. В трети случаев они засоряются в течение 40 часов наработки, после чего досрочно снимаются.

Только у авиакомпаний "Россия" и "Азимут" в прошлом году произошло 92 срабатывания сигнализации о засорении топливных фильтров — это в пять раз больше, чем в 2021 году.

Без фильтров авиакомпании не останутся, учитывая что их можно промыть и поставить обратно, однако количество возвратов самолётов Superjet 100 в аэропорты вылетов будет увеличиваться ещё как минимум полгода, пока проблема с поставкой новых фильтров не решится, считает близкий к Минтрансу собеседник.

Фильтры являются расходным материалом, они нужны для того, чтобы механические примеси, частицы льда и ненужная жидкость (например, масло) не попадали вместе с топливом из баков в систему сгорания двигателей.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что двигатели на уже собранных российских самолётах Sukhoi Superjet 100 заменять на отечественные ПД-8 не планируют.