Мария Захарова назвала "врожденным уродством" слова канцлера ФРГ о том, что "Россия должна проиграть"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале назвала "врожденным уродством" слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что "Россия должна проиграть", передает корреспондент Накануне.RU.

"Врожденное уродство Шольца", - написала дипломат, комментируя высказывание канцлера Германии.

Сегодня Шольц, выступая Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Запада "столько, сколько потребуется". Как утверждал канцлер, для того, чтобы вооруженный конфликт закончился, "российская агрессия должна потерпеть неудачу".