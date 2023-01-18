19 Января 2023
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Политика
Фото: mid.ru

Мария Захарова назвала "врожденным уродством" слова канцлера ФРГ о том, что "Россия должна проиграть"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале назвала "врожденным уродством" слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что "Россия должна проиграть", передает корреспондент Накануне.RU.

"Врожденное уродство Шольца", - написала дипломат, комментируя высказывание канцлера Германии.

Сегодня Шольц, выступая Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Запада "столько, сколько потребуется". Как утверждал канцлер, для того, чтобы вооруженный конфликт закончился, "российская агрессия должна потерпеть неудачу".

Теги: Шольц, Мария Захарова, врожденное уродство



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