19 Января 2023
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Происшествия За рубежом Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский потребовал от Запада ускорить поставки оружия Украине и процесс расширения НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил, что западные страны должны активизировать оказание помощи Киеву в виде поставок оружия.

По его словам, Киев в первую очередь нуждается в средствах противоракетной обороны и танках. "Нам нужно, чтобы продолжилась поддержка Украины для обеспечения нас боеприпасами", - сказал Зеленский. "Нам также требуется финансовая помощь", - приводит его слова ТАСС.

Зеленский также упомянул о сложностях, с которыми украинская сторона сталкивается в связи с повреждением ее энергетической инфраструктуры и призвал ускорить процесс расширения Североатлантического альянса.

"В настоящий момент мы не являемся членом НАТО, - сказал он. - Однако мы находимся на пути к НАТО, потому что НАТО является лучшей гарантией безопасности для нас, для нашей страны". 

 

Теги: Зеленский, Украина, НАТО, поставки оружия



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