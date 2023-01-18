«Нелепые рамки»: Пригожин пояснил неуместность требований о запрете ношения бороды и пользования смартфонами солдатами

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал заявление депутата Виктора Соболева о том, что многие командиры требуют от солдат брить бороды и отказываться от техники.

«Солдат видит мирных жителей один раз в месяц, а то и реже. 80 % времени на фронте солдаты моются из бутылочки, а бритье – это вообще большая роскошь. Немалая часть как мусульман, так и православных, по религиозным обычаям носят бороду», – отметил бизнесмен.

Пригожин добавил, что планшеты и смартфоны необходимы для ведения современной войны. В бою с помощью гаджетов бойцы могут передать необходимую информацию. Главное условие – это приобретать технику, которую противник обнаружить не сможет.

«Те требования, о которых говорил генерал-лейтенант Соболев, это архаика 60-х годов, отсутствие современной военной эрудиции. Это одна из серьезных причин, из-за чего страдает качество боевых действий. Как говорится, вместо того, чтобы гнуть пальцы и пытаться всех причесать под свои нелепые правила, принципы и прихоти, нужно развиваться вместе с развитием современной войны. Нельзя кастрировать боеспособное население страны, загонять их в нелепые рамки», – подчеркнул предприниматель.

Подводя итог, бизнесмен иронично отметил, что в отличие от военных на фронте, у него «времени хватает». Поэтому Пригожин выполняет поручение Соболева и бреется «практически каждый день».