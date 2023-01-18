18 Января 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Югре задержали шесть членов экстремистского сообщества

Шесть жителей Сургута и Сургутского района в возрасте от 43 до 72 лет подозревают в организации экстремистского сообщества на территории города Лянтор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Цель сообщества заключалась в изменении государственного устройства РФ. Участники сообщества в течение 2022 года вели деятельность, направленную на дискредитацию органов власти путем совершения противоправных действий, провокаций, вовлечения новых членов в сообщество и распространения экстремистской идеологии. Кроме того, один из организаторов в мае 2022 года разместил в в соцсетях комментарий, содержащий к призыву насилия над сотрудниками правоохранительных органов.

"Накануне следователями СК России совместно с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области, УМВД России по ХМАО-Югре и при силовой поддержке Управления Росгвардии по ХМАО-Югре проведены обыски в 12 помещениях в городах Лянтор, Сургут и Самара, где обнаружены и изъяты листовки, документы, свидетельства, личные удостоверения, автомобильные номера и регистрационные документы изготовленные на бланках с реквизитами и символикой СССР, иные материалы экстремистского содержания. Троим из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении еще троих направлены в суд ходатайства о заключении под стражу", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 282, а также частями 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, организация экстремистского сообщества).

Теги: экстремистское сообщество, государственный строй РФ, уголовное дело



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