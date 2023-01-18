Германии удалось преодолеть зависимость от России в энергоресурсах

Германии удалось преодолеть зависимость от России в энергоресурсах. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц во время Всемирного экономического форума в Давосе.

"Германия в течение нескольких месяцев сделала себя полностью независимой от российской нефти, российского газа и угля. Мы заключили договоры с новыми партнерами", - сказал он. "Энергобезопасность на эту зиму обеспечена благодаря заполненным газохранилищам, более высокой энергоэффективности и европейкой солидарности", - приводит его слова ТАСС.

По словам канцлера, в ФРГ уже открылись два мобильных терминала по приему сжиженного газа. Еще две установки для приема СПГ появятся в ближайшие месяцы. Суммарная мощность всех четырех оценивается в 33 млрд куб. м газа в год. При этом по "Северному потоку" в 2021 году было поставлено примерно 60 млрд куб. м. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.

Германия не получает газ по "Северному потоку" из России после диверсии на трубопроводе.

Как сообщало Накануне.RU, ранее президент Владимир Путин заявил, что теракты против "Северных потоков" нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур. В МИД РФ подчеркивали, что Запад не допустил Россию к расследованию взрывов на "Северном потоке", потому что ему есть что скрывать.