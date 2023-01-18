Эксперт назвал причины для блокировки Youtube на территории России

IT-эксперт Александр Волжанин назвал возможной блокировку Youtube в России. Он подчеркнул, что у страны давно появились аналоги, которыми можно заменить американский хостинг.

По словам Волжанина, российские сервисы предлагают возможности, почти равные западному. Поэтому приостановки работы Youtube в РФ бояться не стоит.

«Российский IT-рынок к блокировке Youtube в действительности уже готов. Есть множество российских сервисов, которые предлагают возможности почти равные западному. Кто-то скажет, что вопрос в контенте. Но есть нюанс. Как минимум половину контента русскоязычного многие сервисы уже перекачали», - заявил Волжанин.

Он добавил, что хостинг ведет активную антироссийскую политику, в рамках которой отключил монетизацию у блогеров из РФ.

«Давайте отметим и тот факт, что сейчас западный видеохостинг активно отключает монетизацию у российских блогеров, не ставит их в топы и так далее. То есть уже борется с российскими пользователями. Почему мы должны это терпеть?», - задался вопросом эксперт.

Ранее за блокировку Youtube выступили в Совфеде и Госдуме. Бизнесмен Евгений Пригожин также указал на необходимость приостановки работы хостинга из-за антироссийской политики сервиса. Россияне смогут пользоваться отечественными аналогами, которые не уступают западному.