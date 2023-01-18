В Госдуме пугают российских айтишников-релокантов западной безработицей

В Госдуме пытаются подобрать "ключи" к сердцам уехавших из России, которых власти решили возвращать. Член комитета ГД по информполитике Антон Горелкин рассказывает, как ужасно обстоят дела с занятостью айтишников на Западе.

"Технологический сектор продолжает избавляться от сотрудников, и темпы сокращений грозят побить прошлогодние рекорды. В первые недели 2023-го под увольнение попали уже более 25 тысяч сотрудников цифровых компаний. И это не только техногиганты вроде Microsoft (которая буквально сегодня объявила, что планирует расстаться еще с 11 тысячами человек) – это более сотни организаций разного масштаба", - пишет Горелкин.

"На этом фоне придется туго, прежде всего, российским айтишникам-релокантам. Не все они бежали за границу по идеологическим соображениям или поддавшись панике. Многих перевезли туда зарубежные работодатели – потому что механизмы трансграничных платежей перестали работать, и чтобы платить сотруднику, нужно было переместить его за пределы России. Теперь же, когда рынок наводнен высвободившимися кадрами, для некоторых компаний содержание релоцированных специалистов может стать слишком сложным и затратным делом. Плюс российский бэкграунд, который на фоне прогрессирующей русофобии может стать дополнительным фактором риска", - сгущает краски "единоросс".

И тут же сулит счастье в России: "Но мы своих граждан не бросим. Все российские айтишники, уволенные из зарубежных компаний, могут рассчитывать трудоустройство в России. Минцифры уже заявляло о том, что работает над программой обратной релокации, одним из главных козырей которой должна стать бронь от воинского призыва. Этого, конечно, мало – я бы предложил распространить на вернувшихся айтишников программу льготной ипотеки".