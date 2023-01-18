18 Января 2023
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Про взятие Соледара: возможности и риски

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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Данные опросов: Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» — самые популярные лица СВО

Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» стали самыми популярными лицами специальной военной операции, по мнению пользователей социальных сетей. Это показывают все опросы, которые проводили тематические Telegram-каналы за последний месяц.

ЧВК «Вагнер» — одно из самых результативных соединений, участвующих в специальной военной операции на Украине. Буквально на прошлой неделе, 11 января, бойцы частной военной компании полностью освободили город Соледар в ДНР, а 16 января под контроль «музыкантов» перешел важный логистический узел железнодорожная станция Соль. Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин регулярно бывает в зоне СВО, в том числе на передовой вместе со своими бойцами: и в новогоднюю ночь, и момент зачистки городских кварталов.

Поэтому неудивительно, что именно бойцы ЧВК «Вагнер» вместе со своим руководителем лидируют во всех опросах, касающихся специальной военной операции. Так, например, Telegram-канал «Под лед» спросил у своих подписчиков, кто должен возглавить СВО на Украине?

Евгений Пригожин с большим отрывом от других предлагаемых кандидатов занял первое место, набрав 41% голосов. Для сравнения, первый командующий объединенной группировкой войск генерал армии Сергей Суровикин набрал 18%, а начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу только по 2% каждый.

(2023)|

Telegram-канал «Vezpa.Media» проводил опрос на тему «Кто на ваш взгляд на данный момент показывает большую эффективность в СВО». И, по мнению большинства проголосовавших, — это ЧВК «Вагнер». Знаменитый «Оркестр» набрал 88% голосов, а министерство обороны только 2%. Оставшиеся респонденты считают, что обе эти структуры одинаково эффективны.

(2023)|

Telegram-канал «Дети Арбата Z» задал своим подписчиком вопрос, касающийся истории со взятием Соледара. И снова, по мнению подавляющего большинства проголосовавших, основной вклад в освобождение города внесла именно ЧВК «Вагнер», набравшая 77% голосов. Всего 1% посчитал, что Минобороны, а 22% проголосовали за вариант «Объединенные силы ЧВК и МО».

Как бы то ни было, это мнение пользователей социальных сетей, которое не является объективной оценкой деятельности Министерства обороны, ЧВК «Вагнер» или конкретных российских военачальников. Однако подобные голосования много говорят о симпатиях российского общества. И то, что Пригожин вместе с бойцами его ЧВК сейчас являются самыми популярными лицами специальной военной операции — это абсолютный факт, который подтверждают данные многочисленных опросов в Сети.

Теги: сво, чвк вагнер, пригожин



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