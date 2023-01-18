В Челябинске экс-участника "Дом-2", обвиняемого в хулиганстве и мошенничестве, оставили в СИЗО

В Челябинске суд оставил под арестом бывшего участника "Дом-2" Альфреда Джавадова, обвиняемого в хулиганстве и мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, адвокат полагал, что при вынесении решения районным судом допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона и не учтены все обстоятельства, касающиеся личности обвиняемого. Он просил избрать более мягкую меру пресечения, в том числе залог в размере 500 тыс. рублей. Суд отклонил доводы апелляционной жалобы.

По версии следствия, 18 ноября обвиняемый в ресторане "Гриль хаус" выстрелил в гражданина из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, используемого в качестве оружия, причинив физический вред. 19 ноября, как считает следствие, в помещении ресторана быстрого обслуживания в ТРК "Космос" под предлогом оплаты штрафа за отсутствие маркировки продукции, похитил 30 тыс. рублей.