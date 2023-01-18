18 Января 2023
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Общество Мурманская область
Фото: Накануне.RU

Финляндия закрывает филиал генконсульства страны в Мурманске

Финляндия временно закроет мурманский филиал генконсульства страны в Санкт-Петербурге.

"Временное закрытие офиса означает приостановку деятельности на неопределенный срок. Согласно оценке министерства иностранных дел, Финляндии в настоящее время нет необходимости содержать офис в Мурманске, поскольку основные задачи офиса были значительно сокращены. При необходимости операция может быть возобновлена позже", - говорится в заявлении финского МИД.

Мурманское отделение было создано в 1992 г.

Теги: МИД, Финляндия



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