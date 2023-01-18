Финляндия закрывает филиал генконсульства страны в Мурманске
Финляндия временно закроет мурманский филиал генконсульства страны в Санкт-Петербурге.
"Временное закрытие офиса означает приостановку деятельности на неопределенный срок. Согласно оценке министерства иностранных дел, Финляндии в настоящее время нет необходимости содержать офис в Мурманске, поскольку основные задачи офиса были значительно сокращены. При необходимости операция может быть возобновлена позже", - говорится в заявлении финского МИД.
Мурманское отделение было создано в 1992 г.