Финляндия закрывает филиал генконсульства страны в Мурманске

Финляндия временно закроет мурманский филиал генконсульства страны в Санкт-Петербурге.

"Временное закрытие офиса означает приостановку деятельности на неопределенный срок. Согласно оценке министерства иностранных дел, Финляндии в настоящее время нет необходимости содержать офис в Мурманске, поскольку основные задачи офиса были значительно сокращены. При необходимости операция может быть возобновлена позже", - говорится в заявлении финского МИД.

Мурманское отделение было создано в 1992 г.