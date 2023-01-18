18 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации сургута

Таксиста-убийцу поймали в Екатеринбурге, когда он пришел сдавать анализы

Екатеринбургский таксист получил 9 лет колонии строгого режима за убийство своего коллеги. Мужчина на протяжении трех лет скрывался от правосудия, однако попался, когда отправился сдавать анализы.

Напомним, трагедия произошла еще в январе 2019 года. Тогда таксист рассказал коллеге, что одолжил родственнику 50 тыс. рублей, однако тот в срок деньги не вернул, за что осужденный начал требовать с должника проценты. На это коллега отметил, что можно не брать проценты с родственника. Такой комментарий не понравился собеседнику. Будучи пьяным, он взял нож и ударил знакомого в грудь, от чего тот скончался на месте. После этого мужчина подался в бега.

Все три года правоохранители искали екатеринбуржца, и наконец подозреваемый расслабился - стал пользоваться телефоном, свободно гулять по улицам. Очередная прогулка до частной клиники 23 августа 2022 года обернулась для него задержанием.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

"Подозреваемый долгое время скрывался от следствия, но, в конце концов, сыщики уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий вычислили и задержали его. Подозреваемым оказался ранее судимый гражданин Дудин. В его криминальной биографии уже были такие преступления, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и т.д.", - отмечал ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Теги: таксист, убийство, суд



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