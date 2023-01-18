18 Января 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске осудили шутника, "заминировавшего" дом

В Югре к восьми месяцам лишения свободы приговорили 48-летнего жителя Нижневартовска за шутку о заложенной в жилом доме бомбе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Пьяный мужчина позвонил в ЕДДС и сообщил о заложенном взрывном устройстве в многоквартирном жилом доме.

"Операторы в диспетчерской службе юмора не поняли – незамедлительно по адресу направили наряд полиции. После тщательной проверки было установлено, что взрывного устройства на указанном объекте нет. Зато шутник был на месте. В отношении юмориста возбудили уголовное дело. Изучив его, Нижневартовский городской суд отправил лжетеррориста в длительные гастроли. Правда, проходить они будут в местах лишения свободы на протяжении восьми месяцев (возможно даже под щедрые аплодисменты сокамерников)", - говорится в официальном telegram-канале администрации Нижневартовска.

Сообщается также, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности. По каким именно статьям - не уточняется.

Теги: лжеминер, жилой дом, приговор



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