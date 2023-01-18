18 Января 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: kremlin.ru

Победа России неизбежна – Путин

"Победа России неизбежна, ей способствуют единство и сплоченность народа, мужество и героизм бойцов, работа ОПК", - заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге (входит в концерн "Алмаз-Антей"). В город глава государства приехал на мероприятия, посвященные 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

"У нас есть все основания называть сегодняшний киевский режим неонацистским. Там продолжают практику заградотрядов, расстрелов мирных людей, а Бандеру, который сотрудничал с Гитлером, возвели в ранг национального героя", - заявил Путин рабочим.

Он также похвастался: "Россия за год выпускает ракет ПВО в три раза больше, чем США, в целом — столько же, сколько все военно-промышленные предприятия мира".

При этом Путин предложил ориентироваться и на мирный рынок: "Оборонные предприятия России должны выпускать 30% продукции гражданского назначения".

"Промышленность, финансы и социальная сфера — это звенья, которые создают основу для развития страны и её победы. Нам есть, на что опереться. Наша победа неизбежна!" – считает глава государства.

Теги: владимир путин, опк, промышленность



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