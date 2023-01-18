18 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Столицей Тотального диктанта-2023 может стать Нижний Тагил

Нижний Тагил стал одним из претендентов на звание столицы Тотального диктанта-2023. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Голосование началось сегодня на официальном сайте проекта и продлится с 18 января по 1 февраля. В этом году бороться за статус главной площадки акции, помимо Нижнего Тагила, будут еще три российских города: Калининград, Мурманск и Омск.

Победитель будет объявлен 2 февраля на церемонии передачи статуса столицы Тотального диктанта в Ярославле. Именно в этом городе пройдет XI международная научно-практическая конференция Тотального диктанта.

8 апреля на главной площадке проекта в городе-победителе голосования автор Тотального диктанта-2023, писатель Василий Авченко, прочитает свой текст. Также из специально организованной студии пройдет часть онлайн-марафона. Кроме этого, в главном городе акции состоится ежегодный Фестиваль грамотности.

Теги: Тотальный диктант, акция, голосование, Нижний Тагил



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