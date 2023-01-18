Путин пообещал отсрочку от срочной службы работникам ОПК

Президент России Владимир Путин заявил, что работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут освободить от призыва на срочную службу.

"Что касается призыва в рамках частичной мобилизации, то всем работникам ОПК была предоставлена такая возможность (отсрочки – прим. ред.). И в целом по экономике это около 830 тысяч человек. А что касается призывников на срочную службу, то с учетом того, что оборонка загружена и вы работаете в три смены, продукция предприятий в высшей степени востребована, сейчас изучаем возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную службу. Думаю, в ближайшее время и этот вопрос должен быть решен", - сообщил Путин работникам Обуховского завода в Санкт-Петербурге (входит в концерн "Алмаз-Антей").

Ранее Минобороны предложило продлить предельный возраст призыва на срочную службу до 30 лет.

Накануне, открывая весеннюю сессию, спикер Госдумы Вячеслав Володин намекнул, что никаких отсрочек и брони от мобилизации государство больше предоставлять не намерено: " Бронь нужна тем, этим, сейчас просят для предпринимателей, тогда министр просил за айтишников… А кто Родину защищать будет? Рабочие, крестьяне? Нет, здесь разницы между людьми быть не может".