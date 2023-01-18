Роспотребнадзор рассказал, где уральцам не стоит купаться в Крещение

Роспотребнадзор Свердловской области взял пробы воды и выяснил, в какие водоемы небезопасно окунаться в Крещенские купания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, неудовлетворительное качество воды зафиксировано в водоеме между ул. Солнечная и ул. Зеленая, пос. Чусовское озеро (Екатеринбург) - химическое потребление кислорода (ХПК).

Еще одним небезопасным водоемом Екатеринбурга стало озеро Шарташ на территории базы отдыха Каменный пляж - химическое потребление кислорода (ХПК). Последним стал водоем у плотины на реке Каменка в Каменск-Уральском - окраска столбика.

Ранее Накануне.RU писало, что для жителей Свердловской области создали интерактивную карту безопасных купелей, где перечислено 80 водоемов. До этого в МЧС заявили, что резкое потепление на Урале не привело к таянию льда на крещенских купелях.