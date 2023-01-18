В Магнитогорске жителям придется заплатить за проход к купелям

В Магнитогорске проход к купелям на Крещение будет платным. Взрослым придется заплатить за вход 150 рублей, для пенсионеров и детей старше 10 лет действуют скидки, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в администрации города, три купели для купания будут организованы на территории водно-гребной базы спортивного клуба "Металлург-Магнитогорск". Они будут принимать желающих c 19 часов 18 января до 20 часов 19 января. Для жителей оборудовали места для обогрева и переодевания. На территории организованных купелей будут дежурить бригады скорой помощи и спасатели, сотрудники ГИБДДД и УМВД обеспечат безопасность при проведении мероприятия.

"Стоимость входного билета для взрослых - 150 рублей. Для детей от 10 лет, пенсионеров и льготной категории граждан действуют скидки. Детям до 10 лет в сопровождении родителей бесплатно. А также каждый ребенок получит сладкий подарок", - говорится в сообщении в группе спортивный клуб "Металлург-Магнитогорск".

Депутата ЗСО от ЛДПР Алексея Беседина возмутили платные купели. По его мнению, отсутствие бесплатной альтернативы может привести к тому, что горожане будут окунаться в самостоятельно оборудованных прорубях.

"Для чего нужно превращать добрую народную традицию в явное и неприкрытое стяжательство? Что это за торговля православными обрядами? Непонятная позиция и Администрации Магнитогорска. Какая альтернатива есть у жителей города? А раз так, то народ сам будет искать альтернативу. Дикие пляжи, самостоятельно сделанные проруби со всеми вытекающими отсюда рисками и последствиями", - написал парламентарий в своем telegram-канале.