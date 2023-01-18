Премьер Венгрии решил набрать футбольную команду из коррумпированных евродепутатов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял депутатов Европарламента, оказавшихся замешанными в громком коррупционном скандале в Брюсселе, связанном с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Орбан предположил, что вскоре их будет арестовано уже столько, что они смогут создать свою тюремную команду и претендовать на участие в чемпионате Европы по футболу в 2024 г.

"Такими темпами скоро за решеткой окажется достаточно коррумпированных депутатов Европарламента, чтобы сформировать в тюрьме собственную футбольную команду. Кто знает. Они могли бы даже добраться до Евро-2024. Пришло время осушить (коррупционное) болото в Брюсселе", - приводит ТАСС запись главы венгерского правительства в Twitter.

Коррупционный скандал в Европарламенте, касающийся чемпионата мира по футболу в Катаре, разразился 9 декабря, когда бельгийская полиция провела десятки обысков в Брюсселе и арестовала четырех человек, включая заместителя председателя Европарламента Еву Кайли, уточняет издание. Бельгийская прокуратура сообщила, что фигуранты дела "подозреваются в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам", имеющим возможность в силу своего положения оказывать влияние на решения Европарламента. Их цель состояла в том, чтобы улучшить имидж Катара в ЕС в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 г.