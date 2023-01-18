Роскомнадзор сообщил о рассылке фейковых уведомлений о блокировке от его имени

Роскомнадзор сообщил, что некто рассылает от его имени фейковые уведомления в компании и ведомства (точнее, от управления РКН по Центральному федеральному округу).

"Фейковые письма могли прийти адресатам в период с 16:00 до 19:00 17.01.2023 с адресов электронной почты i.strelets@rkn.gov.ru и ones@rkn.gov.ru. Сообщения содержали информацию о выявлении на ресурсах адресатов запрещенных материалов или уведомления о предстоящей блокировке. Чтобы узнать адрес сайта, нарушившего требования законодательства, в сообщении предлагалось открыть вложение. Роскомнадзор не рассылал такие уведомления", - говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре предупредили, что блокировать сайты может только центральный аппарат ведомства, управление по федеральному округу не имеет таких полномочий.

"Рекомендуем не открывать подозрительные сообщения, так как они могут содержать ссылки на фишинговые ресурсы и вредоносные файлы-вложения", - добавили в ведомстве.