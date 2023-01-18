В Госдуме призвали россиян готовиться к блокировке YouTube

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что вероятность блокировки видеохостинга YouTube в России существует.

Парламентарий призвал россиян к этому готовиться, переходя на российские площадки и раскручивая их.

По словам депутата, YouTube является не просто площадкой, а оружием информационной войны. Он подчеркнул, что "в нашем информационном пространстве чужих вражеских ресурсов быть не должно", пишет "Лента.ру".

Ранее сегодня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что YouTube будет закрыт в ближайшее время, а те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны.